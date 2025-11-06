MENOY

Μάλμε – Παναθηναϊκός: Σίγουρα θα δούμε γκολ

Το Γιουρόπα Λιγκ παίρνει τη σκυτάλη από το Τσάμπιονς Λιγκ και τα προγνωστικά στοιχήματος εμπλουτίζονται ακόμα μία φορά. Στη μάχη και οι ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να ταξιδεύει στη Σουηδία όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε. 

Οι «πράσινοι», έκαναν μια καλή εμφάνιση στην Ολλανδία απέναντι στη Φέγενορντ αλλά τα αμυντικά κενά οδήγησαν στην ήττα με 3-1. Έκτοτε τα ηνία της ομάδας έχει αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στην άκρη του πάγκου με τη νέα του ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν μεσολαβήσει δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο. Η ήττα από τον Βόλο με 1-0 το Σάββατο, έφερε απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας και σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να βγάλει αντίδραση. Στην αποστολή βρίσκεται μετά από καιρό ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας. 

Στο αντίπαλο στρατόπεδο,η Μάλμε δεν κάνει ούτε αυτή καλή χρονιά. Είναι 7η στο πρωτάθλημά της και δεν θα καταφέρει, όπως φαίνεται, να εξασφαλίσει εισιτήριο για το Γιουρόπα την επόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση έχει μόλις μία ισοπαλία, κόντρα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ την προηγούμενη αγωνιστική. Έχει μία νίκη στα τελευταία έξι επίσημα ματς, ενώ δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της εδώ και εννέα αγώνες. 

Το παιχνίδι είναι σημαντικό για τη βαθμολογική συγκομιδή και των δύο, αλλά τα αμυντικά κενά και των δύο ομάδων δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Προτείνουμε το Over 2,5 σε απόδοση 1.98.

