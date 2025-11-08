MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαγικός Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς με 41 πόντους

|
THESTIVAL TEAM

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μαγικά στην πρεμιέρα του NBA Cup, όπου με 41 πόντους οδήγησε τους Μπακς στο 126-110 επί των Μπουλς.

Σκόραρε 19 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Μπακς χρειάζονταν τα σουτ και την προσωπικότητα για να ξεφύγουν και να κλειδώσουν τη νίκη.

Ο Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και μόλις 1 φάουλ, σε 37 λεπτά δράσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Βρήκαμε άλλα 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Έχει περάσει μία εβδομάδα και ο πρωθυπουργός δεν έχει πει λέξη για το συμβάν στα Βορίζια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ξεκίνησε η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης “717”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΝΔ: Πλήρης διαφάνεια από τη ΝΔ για τους μάρτυρες – Στον “κουβά” η τακτική συσκότισης της αντιπολίτευσης

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας – Είχε ντύσει τις μεγαλύτερες σταρ της χώρας και του Χόλιγουντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια