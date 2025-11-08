Μαγικός Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς με 41 πόντους

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μαγικά στην πρεμιέρα του NBA Cup, όπου με 41 πόντους οδήγησε τους Μπακς στο 126-110 επί των Μπουλς.

Σκόραρε 19 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Μπακς χρειάζονταν τα σουτ και την προσωπικότητα για να ξεφύγουν και να κλειδώσουν τη νίκη.

Ο Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και μόλις 1 φάουλ, σε 37 λεπτά δράσης.