Λύγισε από την ΑΕΚ ο Άρης – Σοκ Αλφαρέλα

Συνεχίζονται οι απώλειες για τον Άρη, καθώς έχασε και από την ΑΕΚ (1-0) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να συμπληρώσει επτά διαδοχικά ματς δίχως νίκη, που τον φέρνουν πλέον στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν έφτανε η ήττα, ήρθε να προστεθεί για τους «κίτρινους» και ο σοκαριστικός τραυματισμός του Μιγκέλ Αλφαρελά στο δεύτερο ημίχρονο.

Από την άλλη πλευρά η Ένωση πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, με υπογραφή του Ζίνι, ο οποίος επέστρεψε με γκολ μετά τον τραυματισμό του και χάρισε ένα σημαντικό τρίποντο στην ομάδα του, που τη διατηρεί στην τρίτη θέση και στο -3 από την κορυφή.

Τρομερές στιγμές με Χιμένεθ

Τρομερές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν την έναρξη του ντέρμπι, με τους ιθύνοντες της ΑΕΚ να βραβεύουν τον Μανόλο Χιμένεθ για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο Ισπανός προπονητής γνώρισε το ζεστό χειροκρότημα από τους φίλους της Ένωσης και μάλιστα ο ίδιος πήγε στο πέταλο των οργανωμένων και αποθεώθηκε σε μία συγκινητική στιγμή.

Ο αγώνας:

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε μόλις στο τέταρτο, όταν ο Ζοάο Μάριο δοκίμασε το πόδι του και ο Διούδης μπλόκαρε με σιγουριά. Επτά λεπτά μετά η Ένωση απείλησε ξανά. Ο Μάνταλος εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη αντέδρασε εξαιρετικά, διώχνοντας σε κόρνερ.

Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε. Στο 17΄ ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση του Μάνταλου, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Καλοσκάμης απείλησε με μακρινό σουτ που έφυγε μόλις άουτ.

Ο Άρης άγγιξε το 0-1 με Παναγίδη

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 33’ ο Παναγίδης εξαπέλυσε δυνατό σουτ, βλέποντας την μπάλα να σταματά στη συμβολή των δοκών. Στην εξέλιξη της φάσης, η ΑΕΚ βγήκε στην αντεπίθεση, με τον Ζίνι να σερβίρει για τον Γιόβιτς, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά.

Στο 42΄ ο Ρέλβας προσπάθησε με ένα γέμισμα από δεξιά, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 44’ ο Αλφαρέλα δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Στρακόσα μπλόκαρε εύκολα.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Ζίνι έκανε το σουτ από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Διούδη.

Στο 49’ ο Άρης έφτασε μια «ανάσα» από το 0–1. Ο Πέρεθ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε, όμως ο Στρακόσα έσωσε εντυπωσιακά. Στη συνέχεια ο Μορόν προσπάθησε με γυριστό, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από την εστία.

ΣΟΚ με Αλφαρελά

Το παιχνίδι «πάγωσε» στο 54’, όταν ο Αλφαρελά τραυματίστηκε στον αστράγαλο μετά από διεκδίκηση με τον Μουκουντί και αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πιθανό πρόβλημα στον μετατάρσιο.

Η ΑΕΚ απάντησε με μεγάλη ευκαιρία στο 57’, όταν ο Γιόβιτς βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Διούδης είπε ξανά «όχι». Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ήταν σειρά της ΑΕΚ να απειλήσει, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά από κοντινή απόσταση, όμως έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 67΄ η ΑΕΚ έχασε απίθανη ευκαιρία για να κάνει το 1-0. Ο Ρέλβας έπιασε ένα τρομερό βολέ, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια το γυριστό του Γιόβιτς πέρασε άουτ.

Στο 68΄ η Ένωση απείλησε ξανά, με τον Ρότα να κάνει το γύρισμα στην «καρδιά» της περιοχής και τον Ζοάο Μάριο να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Στο 75΄ ο Ζίνι έκανε τη σέντρα, ο Γιόβιτς κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η πίεση της ΑΕΚ απέδωσε καρπούς δύο λεπτά μετά, καθώς ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Μάνταλος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ζίνι με τρομερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Διούδη. Ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός συνδύασε την αγωνιστική του επάνοδο μετά από δυο μήνες με γκολ το οποίο το αφιέρωση στον συμπαίκτη του Φραντζντί Πιερό.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Άρη να γνωρίζει την ήττα και να μένει για έβδομο σερί παιχνίδι Πρωταθλήματος χωρίς νίκη.

Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ (29/11, 19.30), ενώ η ΑΕΚ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Παναθηναϊκό (30/11, 21.00) στη Λεωφόρο.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς (67΄ Πήλιος), Μάνταλος (83΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Καλοσκάμης (67΄ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (79΄ Γκατσίνοβιτς), Ζίνι (83΄ Μαρίν), Γιόβιτς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ (46΄ Ροζ), Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης (79΄ Γιαννιώτας), Πέρεθ (79΄ Μορουτσάν), Αλφαρελά (55΄ Ντούντου), Μορόν.

Πηγή: metrosport.gr