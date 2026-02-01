MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Νίκη αφιερωμένη στα παιδιά που έφυγαν, εντυπωσιακό αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Πανσερραϊκού με 4-1, αφιερώνοντάς την στα αδικοχαμένα αετόπουλα.

Το σχόλιό του στην κάμερα της NOVA:

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε μια τέτοια κατάσταση, μια λυπημένη εβδομάδα για εμάς. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο την Πέμπτη παίζοντας και με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Έπρεπε σήμερα να μπούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι, χωρίς να δώσουμε ελπίδα στον αντίπαλο και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο.

Κάθε παίκτης που αγωνίστηκε έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, έδειξαν ότι έχουν κίνητρο. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί.

Είναι μια νίκη για τον κόσμο μας, αλλά και για τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν.

Δεν περίμενα σε άλλο μέρος οι άνθρωποι να δείξουν τόσο ενωμένοι. Παντού συμβαίνουν τραγωδίες. Εδώ στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη όμως αυτό που έγινε ήταν κάτι μοναδικό.

Ο τρόπος με τον οποίο δείχνουν τα συναισθήματά τους για τους ανθρώπους της ομάδας είναι πραγματικά εντυπωσιακός».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Φαλακρό: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο, ανάμεσά τους μία οικογένεια με βρέφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Αθήνα: Προς απέλαση Μπαγκλαντεσιανός που συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο του Ρίου και συνελήφθη για κατοχή χασίς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό καθήκον ενότητας η επιστολική ψήφος των ομογενών