Λουτσέσκου: Κορυφαίος παίκτης ο Τάισον – Σκεφτόμουν καιρό το παιχνίδι με την Κηφισιά

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Τάισον μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 απέναντι στην Κηφισιά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τον ως κορυφαίο παίκτη, ενώ αναγνώρισε την προσπάθεια της αθηναϊκής ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Κάναμε μια νίκη, πήραμε τρεις βαθμούς. Αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, που έπαιζε δυνατά και διεκδικούσε κάθε μπάλα. Σκεφτόμουν εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι.

Στα πρώτα 25 λεπτά, μας εξέπληξε η Κηφισιά αλλά στη συνέχεια κάναμε το παιχνίδι μας και είχαμε τον έλεγχο. Ο Παβλένκα κράτησε το 1-0 και καταφέραμε να σκοράρουμε και άλλα τέρματα. Για κάθε αντίπαλο είναι δύσκολο να αντιμετωπίζει την Κηφισιά».

Για τον τρόπο πανηγυρισμού του Τάισον: «Είναι ένας κορυφαίος παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Ξέρει πότε να εκμεταλλεύεται τις στιγμές του στο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος για τον ίδιο όπως και για την νίκη».