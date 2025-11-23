MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Κορυφαίος παίκτης ο Τάισον – Σκεφτόμουν καιρό το παιχνίδι με την Κηφισιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Τάισον μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 απέναντι στην Κηφισιά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τον ως κορυφαίο παίκτη, ενώ αναγνώρισε την προσπάθεια της αθηναϊκής ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Κάναμε μια νίκη, πήραμε τρεις βαθμούς. Αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, που έπαιζε δυνατά και διεκδικούσε κάθε μπάλα. Σκεφτόμουν εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι.

Στα πρώτα 25 λεπτά, μας εξέπληξε η Κηφισιά αλλά στη συνέχεια κάναμε το παιχνίδι μας και είχαμε τον έλεγχο. Ο Παβλένκα κράτησε το 1-0 και καταφέραμε να σκοράρουμε και άλλα τέρματα. Για κάθε αντίπαλο είναι δύσκολο να αντιμετωπίζει την Κηφισιά».

Advertisement

Για τον τρόπο πανηγυρισμού του Τάισον: «Είναι ένας κορυφαίος παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Ξέρει πότε να εκμεταλλεύεται τις στιγμές του στο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος για τον ίδιο όπως και για την νίκη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα σε Άρτα, Ιωάννινα και Πρέβεζα – Καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα, φόβοι για νέα καταιγίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αύξησε δραματικά την επιβάρυνση της έμμεσης φορολογίας με αποτέλεσμα το 20% των πολιτών να ζει καλύτερα και το 80% το ίδιο ή πολύ χειρότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Η οργισμένη αντίδραση της Διαμαντοπούλου σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να πάει στη ΝΔ – “Οι ανοησίες να σταματήσουν”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πάνος Μαρινόπουλος: Το αντίο της πρώην συζύγου του – “Παραμυθένια η ιστορία αγάπης που μοιραστήκαμε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Από αύριο η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, νωρίτερα του προγραμματισμένου – Τι είπε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα περάσουν τέλεια τις γιορτές – Τύχη, χρήματα και θετικά νέα