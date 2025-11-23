Λουτσέσκου: Κορυφαίος παίκτης ο Τάισον – Σκεφτόμουν καιρό το παιχνίδι με την Κηφισιά
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Τάισον μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 απέναντι στην Κηφισιά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τον ως κορυφαίο παίκτη, ενώ αναγνώρισε την προσπάθεια της αθηναϊκής ομάδας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:
Για το παιχνίδι: «Κάναμε μια νίκη, πήραμε τρεις βαθμούς. Αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, που έπαιζε δυνατά και διεκδικούσε κάθε μπάλα. Σκεφτόμουν εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι.
Στα πρώτα 25 λεπτά, μας εξέπληξε η Κηφισιά αλλά στη συνέχεια κάναμε το παιχνίδι μας και είχαμε τον έλεγχο. Ο Παβλένκα κράτησε το 1-0 και καταφέραμε να σκοράρουμε και άλλα τέρματα. Για κάθε αντίπαλο είναι δύσκολο να αντιμετωπίζει την Κηφισιά».
Advertisement
Για τον τρόπο πανηγυρισμού του Τάισον: «Είναι ένας κορυφαίος παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Ξέρει πότε να εκμεταλλεύεται τις στιγμές του στο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος για τον ίδιο όπως και για την νίκη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ιταλία: Αυτό είναι το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο – Έχει ύψος 750 μέτρα και πλάτος 450
- Μελόνι: Θέλω ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα την φέρει
- Δέσποινα Τσόκου: Με ρωτούσαν άντρες ευθαρσώς “εσένα ποιος σε έφερε;”, εκεί πρέπει να τους κόβεις τον βήχα