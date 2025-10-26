MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Ήμουν νευρικός στο πρώτο μέρος, κυριαρχήσαμε στο δεύτερο – Τι είπε για Βολιάκο και Τέιλορ!

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το πρώτο σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τρίποντο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Βόλο με 3-0 και οι ατάκες για Τέιλορ και Βολιάκο.

Το σχόλιό του στην κάμερα της NOVA:

«Κάθε εβδομάδα είναι με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές δείχνουν έτοιμοι, να παρουσιάζονται με τον τρόπο που πρέπει για να φέρουμε σε ισορροπία το τι συμβαίνει στο προηγούμενο παιχνίδι και την ψυχολογική φρεσκάδα που θα πρέπει να έχουμε στο ματς που ακολουθεί».

Για το αν τον άγχωσε ότι δεν ήρθε νωρίτερα το γκολ: «Δεν με άγχωσε αυτό, αλλά ήμουν νευρικός κυρίως γιατί κυκλοφορούσαμε αργά τη μπάλα. Δεν είχαμε επιθετικότητα και ένταση, δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα με πολυπληθής άμυνα, ενώ όμως δεν απειληθήκαμε. Το διορθώσαμε στο δεύτερο μέρος, είχαμε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας και κυριαρχήσαμε».

Πώς διαχειρίζεται ο ίδιος το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεχόμενων αγώνων. Εστιάζει στην ομάδα του ή αναλύει τον αντίπαλο; «Πρέπει 100% να αναλύσουμε τον αντίπαλο, να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης οι νέοι ποδοσφαιριστές να “δέσουν” με αυτούς που βρίσκονται ήδη στο ρόστερ.

Ο Τέιλορ ήταν συγκρατημένος στο πρώτο μέρος, αλλά “ξεκλείδωσε” στο δεύτερο μέρος, ο Βολιάκο πρέπει να μάθει ακόμη τους “μηχανισμούς” στην άμυνα και τις τοποθετήσεις και όλα αυτά ενώ ο χρόνος μεταξύ παιχνιδιών και προπονήσεων είναι ελάχιστος γι’ αυτό και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα».

