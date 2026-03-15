Λουτσέσκου: Εξαιρετικό το δεύτερο ημίχρονο, σημαντική η νίκη κόντρα στον Λεβαδειακό

Το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (3-0) κρατάει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σχολίασε και το μέτωπο των τραυματιών.

Δύο διαφορετικά πρόσωπα στα δύο 45λεπτα επέδειξε ο Δικέφαλος, σύμφωνα με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα να έχει πλήρη την ομάδα του πριν τα πλέι οφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την πρώτη εβδομάδα «καθαρής» με προπονήσεις: «Πρώτα από όλα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κλεομένη, που δολοφονήθηκε. Νέα τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό είναι να μην τον ξεχνάμε και να μιλάμε για αυτόν. Ήξερα και ζούσα με αυτή την αίσθηση, ότι το ματς θα ήταν δύσκολο. Μπορεί να ήταν «καθαρή» εβδομάδα, όμως είχαμε αρκετούς παίκτες που έπρεπε να προσέξουμε, καθώς προέρχονταν από τραυματισμό και με ένα δύσκολο διάστημα στην πλάτη μας με πολλά ματς. Είχαμε από την αρχή τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, με τον πρώτο να λείπει για αρκετό διάστημα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός, ελπίζουμε να τους έχουμε πριν τα πλέι οφ. Ήμουν σκεπτικός, για το πως θα κυλήσει το ματς, στην έδρας μας κόντρα σε μία καλά οργανωμένη ομάδα, που έχει δείξει εξαιρετική δουλειά. Μία ομάδα που σε κάθε στιγμή μπορεί να σε δημιουργήσει προβλήματα.

Μπήκαμε καλά στο ματς, να παίξουμε ποδόσφαιρο να δημιουργήσουμε, να πιέσουμε σωστά. Σκοράραμε νωρίς, αλλά μετά το γκολ χάναμε τις τοποθετήσεις μας όταν δεν είχαμε τη μπάλα. Ξεκινήσαμε να κινούμαστε χωρίς λόγο. Περιπλέξαμε τον εαυτό μας, αφού δεν κρατήσαμε τις σωστές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο και υπήρχαν δυνατότητες να δεχθούμε επικίνδυνες επιθέσεις. Τόσο οι πλάγιοι αμυντικοί όσο και οι χαφ. Διαχειριστήκαμε καλά τις επιθέσεις του Λεβαδειακού, όμως είχαν δυνατότητες. Στο β’ ημίχρονο ξεκινήσαμε πολύ καλά με δύο γρήγορα γκολ και έπειτα διαχειριστήκαμε άψογα το ματς, μη δίνοντας δυνατότητα στον αντίπαλο να απειλήσει. Προχωράμε, φτάνουμε στο τέλος, οπότε πρέπει να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τέτοια ματς και σήμερα το κάναμε. Σημαντική νίκη».

Για το αν είναι σχεδιασμένο να πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ με το ίδιο τρόπο γκολ, αν δουλεύτηκε στη διάρκεια της εβδομάδας: «Είναι φανερό ότι έχουμε έναν τρόπο σκέψης στο ποδόσφαιρο και στην προπόνηση. Έχουμε έναν τρόπο οργάνωσης με τη μπάλα και έναν χωρίς. Η δουλειά των παικτών είναι τοπ, κάτι που συζητήσαμε πριν το ματς. Υπάρχει πολλή δουλειά πίσω τους, για να τους δώσει όλη αυτή την αυτοπεποίθηση, η οποία φέρνει ευχαρίστηση και δίνει έξτρα κίνητρο».

Για το αν έχουμε νεότερα από τους τρεις τραυματίες και πότε θα είναι στο 100%: «Ελπίζω όπως είπα και πριν, να είναι όλοι έτοιμοι πριν την έναρξη των πλέι οφ. Μιλάμε για τον Κένι, τον Ζίβκοβιτς και τον Γιακουμάκη, αλλά και τον Μεϊτέ. Αυτοί λείπουν τώρα. Πρέπει να βρούμε τη φόρμα των Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Μιχαηλίδη, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ καλό που έχουμε διακοπή μετά το επόμενο ματς, για να επανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι μπροστά μας επτά αγώνες ακόμα και ο τελικός Κυπέλλου. Αυτό δημιουργεί τεράστιο κίνητρο και θέληση των παικτών να παίξουν, γιατί το επίπεδο μας πλέον είναι τοπ»