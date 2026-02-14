MENOY

Λούκιτς: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο κύπελλο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Ολυμπιακό, ο Ζόραν Λούκιτς μοίρασε συγχαρητήριά στους «ερυθρολεύκους» και παράλληλα υποστήριξε ότι η ομάδα του θα κάνει ό,τι καλύτερο στο κύπελλο. 

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ: «Πολύ καλό μάθημα για εμάς. Πρέπει να φτιάξουμε μερικά πράγματα στην ομάδα. Έχουμε πράγματα να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αυτό είναι το επίπεδο κορυφαίας ομάδα της Ευρωλίγκας. Πρέπει να μάθουμε όλοι από αυτό. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στο κύπελλο».

