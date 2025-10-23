Λιλ-ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του “Δικεφάλου” γέμισαν τους δρόμους της γαλλικής πόλης λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα – Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερα δυναμικό παρών δίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Όπως αναφέρει το metrosport.gr, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23/10), οι οπαδοί του Δικεφάλου έχουν κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στη Λιλ, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στους δρόμους της γαλλικής πόλης.

Όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα, η κεντρική πλατεία της Λιλ συγκεντρώνει όλο και περισσότερους ΠΑΟΚτσήδες οπαδούς, οι οποίοι θα μεταβούν οργανωμένα στο «Πιερ Μορουά» για να στηρίξουν τον Ράζβαν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του στον αγώνα με τη γαλλική ομάδα.

Η παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Λιλ έχει, μάλιστα, προκαλέσει το ενδιαφέρον και των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αφιερώνουν εκτενείς αναφορές με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media.