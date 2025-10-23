MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιλ-ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του “Δικεφάλου” γέμισαν τους δρόμους της γαλλικής πόλης λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ιδιαίτερα δυναμικό παρών δίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Όπως αναφέρει το metrosport.gr, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23/10), οι οπαδοί του Δικεφάλου έχουν κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στη Λιλ, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στους δρόμους της γαλλικής πόλης.

Όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα, η κεντρική πλατεία της Λιλ συγκεντρώνει όλο και περισσότερους ΠΑΟΚτσήδες οπαδούς, οι οποίοι θα μεταβούν οργανωμένα στο «Πιερ Μορουά» για να στηρίξουν τον Ράζβαν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του στον αγώνα με τη γαλλική ομάδα.

Η παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Λιλ έχει, μάλιστα, προκαλέσει το ενδιαφέρον και των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αφιερώνουν εκτενείς αναφορές με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ρόδος: 12χρονη είπε ότι την απήγαγαν για να καλύψει τον καβγά με τον 14χρονο σύντροφό της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Νικήτας Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονου μέσα στην επιχείρησή του στον Ωρωπό – Πέντε άτομα τον χτυπήσαν με σφυριά

ΣΧΕΣΕΙΣ 23 ώρες πριν

Αυτή είναι η στιγμή που ο έρωτας γίνεται καταστροφικός σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια ζευγαριών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κ. Σακελλαροπούλου για Δ. Σαββόπουλο: Τραγούδησες για μας, το λαό, το έθνος και την ιστορία

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Μικρό καλοκαιράκι με 28άρια το Σάββατο – Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες