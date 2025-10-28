MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Οι ενδεκάδες στο Ηρακλής-ΟΦΗ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Άρωμα» Super League 1, αλλά και του τελικού του 1987 έχει η σημερινή αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΟΦΗ και του Ηρακλή.

Οι δυο προπονητές πριν την έναρξη της αναμέτρησης έκαναν γνωστές τις αρχικές τους επιλογές. Ο Δημήτρης Σπανός επέλεξε τον Καρακασίδη κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρας της άμυνας Κατσικάς και Αναστασίου. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν Σιδεράς και Δημητρίου. Στα αμυντικά χαφ θα είναι ο Τσιντώνης με τον Φοφανά. Στην επίθεση θα είναι Κούστα στην κορυφή στα άκρα ο Μωυσίδης με τον Χαϊνρίχ και ο Ντουρμισάι θα είναι σαν δεύτερος επιθετικός

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Βενετίδης επέλεξε τους Κλίντμαν Λίλο κάτω από τα δοκάρια, Ανδρούτσο (δεξιά), Λέουις (αριστερά), Χριστόπουλο, Κωστούλα στο κέντρο της άμυνας. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Καραχάλιος, Βούκοτιτς, μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο ο Φούντας και στην επίθεση οι Αποστολάκης, Νους, Ράκονιατς.

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ν. Παπαθανάσης: Σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους για νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τουρκία: Δύσκολη νύχτα μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην περιοχή Μπαλικεσίρ – Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Γεμάτο το απουσιολόγιο του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το Κύπελλο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: “Έχει τύχει να βάλουν το πρόσωπό μου σε άλλο σώμα και να κάνουν ψεύτικη διαφήμιση”

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ελένη Μενεγάκη: “Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα έρθει στην εκπομπή ή όχι”