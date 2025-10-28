Κύπελλο Ελλάδας: Οι ενδεκάδες στο Ηρακλής-ΟΦΗ

«Άρωμα» Super League 1, αλλά και του τελικού του 1987 έχει η σημερινή αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΟΦΗ και του Ηρακλή.

Οι δυο προπονητές πριν την έναρξη της αναμέτρησης έκαναν γνωστές τις αρχικές τους επιλογές. Ο Δημήτρης Σπανός επέλεξε τον Καρακασίδη κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρας της άμυνας Κατσικάς και Αναστασίου. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν Σιδεράς και Δημητρίου. Στα αμυντικά χαφ θα είναι ο Τσιντώνης με τον Φοφανά. Στην επίθεση θα είναι Κούστα στην κορυφή στα άκρα ο Μωυσίδης με τον Χαϊνρίχ και ο Ντουρμισάι θα είναι σαν δεύτερος επιθετικός

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Βενετίδης επέλεξε τους Κλίντμαν Λίλο κάτω από τα δοκάρια, Ανδρούτσο (δεξιά), Λέουις (αριστερά), Χριστόπουλο, Κωστούλα στο κέντρο της άμυνας. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Καραχάλιος, Βούκοτιτς, μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο ο Φούντας και στην επίθεση οι Αποστολάκης, Νους, Ράκονιατς.