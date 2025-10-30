Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ: Στα 15 του χρόνια απέκτησε την πρώτη του Laborghini

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μια τρομερή συλλογή από γρήγορα και πανάκριβα αυτοκίνητα και στα χνάρια του, όπως φαίνεται, βαδίζει και ο πρωτότοκος γιος του, ο οποίος στα 15 του χρόνια απέκτησε την πρώτη του Laborghini.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του σε ό,τι αφορά την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, προς το παρόν πάντως δείχνει πιο έτοιμος για να τον μιμηθεί σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα.

Σε ανάρτησή του στα social media ο 15χρονος γιος του CR7 έγραψε «το πρώτο μου αυτοκίνητο» και πόζαρε χαμογελαστός μπροστά από μια Laborghini Urus S., το οποίο τού παραχώρησε ως δώρο ο πατέρας του.

Για να το χαρεί, πάντως, θα πρέπει να περιμένει δύο χρόνια καθώς από τα 17 του χρόνια θα μπορεί να αποκτήσει προσωρινή άδεια εκμάθησης οδήγησης και αν θέλει να πιάσει τιμόνι πριν τα 18 του θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ενήλικο.