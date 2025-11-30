Κωνσταντινίδης: Κρατάμε τη νίκη υπό δύσκολες συνθήκες

Ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών και το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης, μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά ήταν φανταστικό αυτό που πέτυχαν. Είχαμε πει από το πρώτο λεπτό ότι θα κερδίζαμε πάση θυσία το παιχνίδι αυτό. Περιμέναμε το παιχνίδι να είναι δύσκολο γιατί ο Λεβαδειακός είναι μια αξιόλογη ομάδα και όταν της δώσεις ελεύθερο χρόνο ξέρεις πως να το εκμεταλλεύται πλήρως. Από το ματς μένει ο απίστευτος χαρακτήρας των παιδιών. Η νίκη αυτή σου δείχνει το δρόμο για το πως πρέπει να παίζεις στα παιχνίδια. Από τη στιγμή που μείναμε με 10 παίκτες ο Λεβαδειακός άλλαξε τον προσανατολισμό του και ίσως να το πλήρωσε. Αυτό που μένει είναι ότι καταφέραμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι με τόσες δύσκολες συνθήκες».

