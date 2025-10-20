Κίριλ Ντεσπόντοφ: Αποθέωση στη Βουλγαρία για τις 100 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ

Τα επιτεύγματα του Κιρίλ Ντεσπόντοφ με τον ΠΑΟΚ απασχολούν σταθερά τα μέσα ενημέρωσης στην χώρα του.

Υπό αυτό το πρίσμα το γεγονός ότι συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την φανέλα του Δικεφάλου δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Έτσι στα ΜΜΕ της Βουλγαρίας σύμφωνα με το metrosport.gr, γράφτηκε: «Ο αρχηγός της εθνικής Βουλγαρίας, Κίριλ Ντεσπόντοφ, πέρασε και επίσημα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά, φτάνοντας το σημαντικό αυτό ορόσημο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0. Ο 29χρονος εξτρέμ έγινε έτσι ο 90ός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό αγώνων με τα «ασπρόμαυρα».

Στις 100 εμφανίσεις του, έχει συμμετοχή σε 48 γκολ του ΠΑΟΚ, έχοντας πετύχει 23 τέρματα και μοιράσει 25 ασίστ, αποδεικνύοντας την καθοριστική του συμβολή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην τρέχουσα αποστολή του ΠΑΟΚ υπάρχουν ακόμη εννέα ποδοσφαιριστές με περισσότερες από 100 συμμετοχές, κάτι που μαρτυρά τη σταθερότητα και τη συνοχή του ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Ο Ντεσπόντοφ αποκτήθηκε από τη Λουντογκόρετς το καλοκαίρι του 2023, έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, και το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027».