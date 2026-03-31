Κίνηση υψηλού συμβολισμού από τον ΠΑΟΚ: Δώρο το πρώτο ασπρόμαυρο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο

Το νέο σύνθημα της ΠΑΟΚτσήδικης κερκίδας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δικέφαλου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Από τη γέννα, η πρώτη λέξη, τρόπος ζωής μας από το ’26».

Κι αυτό ακριβώς έλαβε υπ όψιν της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ η οποία αποφάσισε να κάνει μία πολύ έξυπνη προσφορά στους φίλους του ΠΑΟΚ που θα γίνουν γονείς μέχρι τα τέλη Απριλίου καθώς τους προσφέρει ως δώρο το πρώτο ασπρόμαυρο φορμάκι των παιδιών τους!

«Υπάρχουν γενιές που μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν κι αυτές που γεννιούνται μαζί με την ιστορία του.

Για όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο του 2026, τους κάνουμε δώρο το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι.»

ΠΑΟΚ

