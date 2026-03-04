Κηφισιά-ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα

Με στόχο να βρεθεί στην κορυφή, μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κηφισιά στη Νεάπολη, σε εξ’ αναβολής ματς για την 18η αγωνιστική.

Ο «Δικέφαλος» τρέχει ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και μάλιστα στους έξι από αυτούς δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ. Ο απολογισμός του αυτό το διάστημα είναι πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά οι 11: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσεζ, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.