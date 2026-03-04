MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με στόχο να βρεθεί στην κορυφή, μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κηφισιά στη Νεάπολη, σε εξ’ αναβολής ματς για την 18η αγωνιστική.

Ο «Δικέφαλος» τρέχει ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και μάλιστα στους έξι από αυτούς δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ. Ο απολογισμός του αυτό το διάστημα είναι πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά οι 11: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσεζ, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει την Τετάρτη τη Βουλή για τη Μέση Ανατολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ουρές στα βενζινάδικα και φόβοι για εκτίναξη της τιμής της βενζίνης – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 λεπτά πριν

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αποκάλεσε την πρέσβειρα των ΗΠΑ “Μίλφοϊλ” και “κολλητή του Αργυρού” – Δείτε το βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα: “Η ζωή νίκησε τον θάνατο”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Σάντσεθ προς Τραμπ: “Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων”