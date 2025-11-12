MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά: Εκτός και ο Βιγιαφάνιες για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αρκετά προβλήματα θα πάει στην Τούμπα η Κηφισιά για το ματς με τον ΠΑΟΚ (23/11), στο πλαίσιο της 11αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Λούκας Βιγιαφάνες ήρθε να προστεθεί στη λίστα με τις απουσίες της ομάδας των Βορείων Προαστίων. καθώς υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και θα μείνει εκτός μάχης για δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, πλέον η Κηφισιά μετρά επτά απουσίες για το ματς ενάντια στον ΠΑΟΚ, διότι είναι τιμωρημένος ο Μαϊντάνα (αποβλήθηκε στο ματς με τον Ολυμπιακό) και οι Παντελίδης, Πόμπο, Μποτία, Ραμίρεζ και Πέρεθ συμπλήρωσαν κάρτες και έχουν δηλωθεί να εκτίσουν σε αυτή την αναμέτρηση.

Πηγή: sdna.gr

Κηφισιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε δράσεις τουριστικής προβολής στο Λονδίνο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Βροχή τα βέλη” με τον Στράτο Τζώρτζογλου από σήμερα στο Artbox Fargani

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός – Το πρώτο καρφί για Λιάγκα και Λεμπιδάκη: “Δύο υποτίθεται συνάδελφοι”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Άντζελα Δημητρίου: Με τον Λευτέρη Πανταζή δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Αχαΐα: Ο 25χρονος χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο Ανδρέα από ύψος 2 μέτρων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δήμαρχος Σιντικής: Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί – Σε άλλη δομή όσοι προκάλεσαν την ένταση