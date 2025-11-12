Κηφισιά: Εκτός και ο Βιγιαφάνιες για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ

Με αρκετά προβλήματα θα πάει στην Τούμπα η Κηφισιά για το ματς με τον ΠΑΟΚ (23/11), στο πλαίσιο της 11αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Λούκας Βιγιαφάνες ήρθε να προστεθεί στη λίστα με τις απουσίες της ομάδας των Βορείων Προαστίων. καθώς υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και θα μείνει εκτός μάχης για δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, πλέον η Κηφισιά μετρά επτά απουσίες για το ματς ενάντια στον ΠΑΟΚ, διότι είναι τιμωρημένος ο Μαϊντάνα (αποβλήθηκε στο ματς με τον Ολυμπιακό) και οι Παντελίδης, Πόμπο, Μποτία, Ραμίρεζ και Πέρεθ συμπλήρωσαν κάρτες και έχουν δηλωθεί να εκτίσουν σε αυτή την αναμέτρηση.

Πηγή: sdna.gr