Κέρκεζ: Ο Άρης δεν τα παρατάει ποτέ, πάμε για νίκη στον Βόλο

THESTIVAL TEAM

Ο Μάρκο Κέρκεζ, στις δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του σημερινού (14/2) εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Βόλο, τόνισε τη θέληση των “κίτρινων” να φύγουν νικητές από το Πανθεσσαλικό, ενώ σχολίασε την επιστροφή του στην ομάδα
Τη θέληση των “κίτρινων” να επιστρέψουν στις νίκες και να βάλουν ένα ακόμη τρίποντο στο σακούλι, μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι που προηγήθηκε, τόνισε ο Μάρκο Κέρκεζ στις δηλώσεις του στη NOVA, εν όψει του σημερινού (14/2) εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της SL.

Ο Σέρβος αμυντικός σχολίασε ακόμη την επιστροφή του στην ομάδα και τον προσωπικό του στόχο.

Αρχικά, ερωτώμενος πώς αισθάνεται με την επιστροφή του στον Άρη απάντησε: “Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα! Και την πρώτη φορά που ήμουν εδώ ήμουν χαρούμενος, με την ομάδα, με την πόλη και τους ανθρώπους της. Την πρώτη φορά ήμουν λίγο άτυχος, αλλά τώρα ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για μένα. Ελπίζω ότι θα αγωνιστώ και θα δείξω την αξία μου”.

Στην ερώτηση, αν βρίσκεται στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, ώστε, εφόσον του ζητήσει ο προπονητής του να αγωνιστεί κόντρα στον Βόλο, να μπει και να παίξει, τόνισε: “Βεβαίως! Είμαι έτοιμος 100% να αγωνιστώ. Εξαρτάται από τον προπονητή. Αν θέλει για ένα λεπτό, για πέντε λεπτά, για όσο με χρειαστεί. Θα τα δώσω όλα για την ομάδα!”

Ο Κέρκεζ ρωτήθηκε πώς πρέπει η ομάδα του να λειτουργήσει κόντρα στον Βόλο, για να πάρει τη νίκη, με βάση το σχέδιο που έχει ετοιμάσει ο Μανόλο Χιμένεθ για το σημερινό παιχνίδι. Είπε επ’ αυτού: “Ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα, το γνωρίζουμε αυτό. Ετοιμαστήκαμε καλά, όμως, γι’ αυτό το παιχνίδι. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έχουμε μία νίκη και μία ισοπαλία στο ντέρμπι (σ.σ. με τον ΠΑΟΚ). Είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Βόλο και πιστεύω ότι θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς”.

Όσο για τη γενική εντύπωση που έχει από τον Άρη, ως ομάδα, αγωνιστικά, τώρα που επέστρεψε, σχολίασε: “Σε γενικές γραμμές είμαστε μια ομάδα, που παίζει καλά. Κάποιες στιγμές, σε κάποια παιχνίδια, ήμασταν άτυχοι κι αυτό το πληρώσαμε. Δεν τα παρατάμε, όμως, ποτέ! Έχουμε μπροστά μας αρκετά παιχνίδια, να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και μαζέψουμε βαθμούς”.

