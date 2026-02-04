Κένι: Παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας

Ο Τζόντζο Κένι στάθηκε στα αδικοχαμένα αετόπουλα μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, τονίζοντας πως πλέον οι παίκτες του Δικεφάλου αγωνίζονται για να τιμήσουν τη μνήμη τους και να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

«Πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε βήμα βήμα και τώρα σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι που είναι την Κυριακή. Θέλω να βοηθάω τον ΠΑΟΚ να κερδίζει παιχνίδια, αυτή είναι η δουλειά μου. Στόχος μας είναι να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς σε κάθε αγώνα».

«Η μεγαλύτερη ώθηση είναι να παίζουμε για τα παιδιά»

«Νομίζω ότι η μεγαλύτερή μας ώθηση πλέον είναι να παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι μαζί μας και τις οικογένειές τους. Θέλουμε να δίνουμε πίσω στους οπαδούς μας για όσα έχουν κάνει για εμάς».