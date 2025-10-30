MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καβάλα: Αποσύρεται η νυν διοίκηση – Κάλεσμα για νέο επενδυτή

Η ΠΑΕ Καβάλα ανακοίνωσε την απόσυρση της διοίκησης της ομάδας, μετά τα πρόσφατα γεγονότα που προκάλεσαν αναστάτωση στον σύλλογο και την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Οι διοικούντες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα καλύψουν στο έπακρο τα έξοδα των δύο επερχόμενων αγωνιστικών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της ομάδας, ενώ οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επενδυτής καλείται να ενημερώσει εντός των δύο εβδομάδων, καλύπτοντας απλά το ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, ότι μετά τα τελευταία γεγονότα που έχουν έρθει στην επικαιρότητα και τις εξελίξεις που τα συνόδευσαν, αποφασίστηκε η απόσυρση της παρούσας διοίκησης από τη διοίκηση της ομάδας.

Παρά την απόφαση αυτή, η διοίκηση θα καλύψει στο ακέραιο τα έξοδα των δύο επερχόμενων αγωνιστικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια και η αξιοπρεπής παρουσία του συλλόγου στις υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, καλείται οποιοσδήποτε σοβαρός επενδυτής ή ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, να ενημερώσει τη Διοίκηση εντός των επόμενων δύο (2) εβδομάδων.

