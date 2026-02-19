MENOY

Καστορίνα: Το δεύτερο ημίχρονο οδηγός για να πάρουμε την πρόκριση μέσα στην Ισπανία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 1-2 κόντρα στη Θέλτα στον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League, όμως το καταπληκτικό γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ του έδωσε ελπίδες για πρόκριση. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου, Πάολο Καστορίνα, τόνισε χαρακτηριστικά: «Το δεύτερο ημίχρονο οδηγός για να πάρουμε την πρόκριση μέσα στην Ισπανία».

«Το γκολ που πετύχαμε μας δίνει κίνητρο για την πρόκριση στην ρεβάνς. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο κακό για εμάς, η Θέλτα ήταν αποτελεσματική και σκόραρε με δύο ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος δείξαμε καλύτερο πρόσωπο, είχαμε μεγαλύτερη ενέργεια και περισσότερη αποφασιστικότητα. Είναι ο οδηγός ώστε να πάμε στην ρεβάνς και να πάρουμε την πρόκριση».

Πηγή: metrosport.gr

Καστορίνα ΠΑΟΚ

