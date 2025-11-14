Καντεβέρε: Δεν πρόκειται να τα παρατήσω, θα επιστρέψω δυναμικά

Συνεχίζει να αποτελεί βασικό θέμα στα ΜΜΕ στη Ζιμπάμπουε ο Τίνο Καντεβέρε, με τον επιθετικό του Άρη να μιλά ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που διανύει μετά τη χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.

Μιλώντας σε ιστοσελίδα της πατρίδας του, ο διεθνής φορ παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις της καριέρας του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών.

Σύμφωνα με το heraldonline, ο Καντεβέρε θα απουσιάσει από την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, που ξεκινά σε περίπου έναν μήνα στο Μαρόκο. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμά του είναι γεμάτο αισιοδοξία.

Ο 28χρονος επιθετικός τόνισε πως η πίστη, η οικογένεια και οι άνθρωποι που τον στηρίζουν αποτελούν τη δύναμή του σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. «Πριν από μερικές εβδομάδες υποβλήθηκα σε επέμβαση στο γόνατο και, ειλικρινά, ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω ζήσει», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχω παλέψει πολύ με αυτούς τους τραυματισμούς και πολλές φορές γεμίζεις ερωτήματα χωρίς απαντήσεις».

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω να παλεύω μέχρι τη στιγμή που όλα αυτά θα αποτελούν απλώς παρελθόν».

Κλείνοντας, ο Καντεβέρε εμφανίστηκε βέβαιος για την επιστροφή του: «Είμαι ήδη ικανοποιημένος με την πρόοδο και διαβεβαιώνω τους φιλάθλους ότι θα επιστρέψω δυναμικά. Κάθε δύσκολο κεφάλαιο κάποτε τελειώνει, και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω ξανά να παίξω χωρίς κανένα εμπόδιο. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη της οικογένειάς μου και όλων όσων πιστεύουν σε μένα. Μου δίνουν τη δύναμη και το πάθος να συνεχίσω».