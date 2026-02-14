Κακή εμφάνιση και ήττα για τον ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στο “Παλατάκι”

Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, έκανε μια από τις χειρότερες φετινές του εμφανίσεις και έτσι γνώρισε μια δίκαιη ήττα, από την ανώτερη ΑΕΚ με 71-88. Έτσι, φαίνεται πως χάνει την τρίτη θέση μέσα από τα χέρια του.

Το ματς

Ζεστές ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς ο ΠΑΟΚ με πρώτο σκόρερ τον Ταϊρί (5π) και η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους (8π) δημιούργησαν, από νωρίς, τις συνθήκες για ένα πολύ ωραίο ματς (11-13, 5:36). Οι γηπεδούχοι, με συνεχόμενες καλές άμυνες πήγαν για πρώτη φορά στο +7 έπειτα από τρίποντο του Άλεν (21-14, 1:42), διαφορά με την οποία έκλεισαν και την περίοδο.

Πολύ άσχημα μπήκε ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο και με ένα 9-0 η ΑΕΚ πέρασε μπροστά (21-23, 7:35). Σε αυτό το διάστημα, πρωταγωνιστής ήταν ο Νάναλι, με επτά από τους εννιά πόντους της ομάδας του. Παρά το τάιμ-άουτ του Ζντοβτς, η κυριαρχία της «Ένωσης» εξακολουθούσε να υφίσταται στη δεύτερη περίοδο, καθώς με επιμέρους σκορ 8-21, πήγε στο +6 (29-35, 3:28), χάρη σε κάρφωμα του Μπράουν. Με ένα μικρό 4-0 ο ΠΑΟΚ μείωσε την διαφορά στους δύο (35-37, 0:43) που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Με ένα επιμέρους 6-2, ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά με καλάθι του Μέλβιν (41-39, 6:57) δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Η ΑΕΚ απάντησε άμεσα όμως, καθώς ο Μπάρτλεϊ ζεστάθηκε σκοράροντας από μέση και μακρινή απόσταση (44-48, 4:54). Η «Ένωση» προηγήθηκε με πέντε χάρη σε καλάθι του Μπάρτλεϊ (54-59, 1:29) με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει την αστοχία του στις βολές (12/19). Έτσι, ο Αμερικανός που αγωνιζόταν πέρυσι στο Παλατάκι «υπέγραψε» το +7 της ομάδας του στο 30’.

Στην τέταρτη περίοδο, παρά το 4-0 του ΠΑΟΚ με Μουρ και Ταϊρί, η ΑΕΚ απάντησε με δικό της 5-0 και με Μπάρτλεϊ-Νάναλι πήγε σε μέγιστη διαφορά (59-67, 7:44), κάνοντας… μπάσιμο νίκης. Ο ΠΑΟΚ αναλωνόταν σε άστοχα τρίποντα και κακές επιθέσεις, η ΑΕΚ τον τιμωρούσε και ο Μπράουν… υπέγραψε την νίκη της ομάδας του (65-78, 3:30). Μέχρι και το +18 έφτασε η διαφορά και η «Ένωση» πήρε μια δίκαιη και καθαρή νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ που σούταρε περισσότερα τρίποντα από δίποντα.

Επιμέρους σκορ ανά περίοδο: 21-14, 14-23, 20-25, 16-26.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88.

