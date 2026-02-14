MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κακή εμφάνιση και ήττα για τον ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στο “Παλατάκι”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, έκανε μια από τις χειρότερες φετινές του εμφανίσεις και έτσι γνώρισε μια δίκαιη ήττα, από την ανώτερη ΑΕΚ με 71-88. Έτσι, φαίνεται πως χάνει την τρίτη θέση μέσα από τα χέρια του.

Το ματς

Ζεστές ξεκίνησαν οι ομάδες, καθώς ο ΠΑΟΚ με πρώτο σκόρερ τον Ταϊρί (5π) και η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους (8π) δημιούργησαν, από νωρίς, τις συνθήκες για ένα πολύ ωραίο ματς (11-13, 5:36). Οι γηπεδούχοι, με συνεχόμενες καλές άμυνες πήγαν για πρώτη φορά στο +7 έπειτα από τρίποντο του Άλεν (21-14, 1:42), διαφορά με την οποία έκλεισαν και την περίοδο.

Πολύ άσχημα μπήκε ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο και με ένα 9-0 η ΑΕΚ πέρασε μπροστά (21-23, 7:35). Σε αυτό το διάστημα, πρωταγωνιστής ήταν ο Νάναλι, με επτά από τους εννιά πόντους της ομάδας του. Παρά το τάιμ-άουτ του Ζντοβτς, η κυριαρχία της «Ένωσης» εξακολουθούσε να υφίσταται στη δεύτερη περίοδο, καθώς με επιμέρους σκορ 8-21, πήγε στο +6 (29-35, 3:28), χάρη σε κάρφωμα του Μπράουν. Με ένα μικρό 4-0 ο ΠΑΟΚ μείωσε την διαφορά στους δύο (35-37, 0:43) που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Με ένα επιμέρους 6-2, ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά με καλάθι του Μέλβιν (41-39, 6:57) δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Η ΑΕΚ απάντησε άμεσα όμως, καθώς ο Μπάρτλεϊ ζεστάθηκε σκοράροντας από μέση και μακρινή απόσταση (44-48, 4:54). Η «Ένωση» προηγήθηκε με πέντε χάρη σε καλάθι του Μπάρτλεϊ (54-59, 1:29) με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει την αστοχία του στις βολές (12/19). Έτσι, ο Αμερικανός που αγωνιζόταν πέρυσι στο Παλατάκι «υπέγραψε» το +7 της ομάδας του στο 30’.

Στην τέταρτη περίοδο, παρά το 4-0 του ΠΑΟΚ με Μουρ και Ταϊρί, η ΑΕΚ απάντησε με δικό της 5-0 και με Μπάρτλεϊ-Νάναλι πήγε σε μέγιστη διαφορά (59-67, 7:44), κάνοντας… μπάσιμο νίκης. Ο ΠΑΟΚ αναλωνόταν σε άστοχα τρίποντα και κακές επιθέσεις, η ΑΕΚ τον τιμωρούσε και ο Μπράουν… υπέγραψε την νίκη της ομάδας του (65-78, 3:30). Μέχρι και το +18 έφτασε η διαφορά και η «Ένωση» πήρε μια δίκαιη και καθαρή νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ που σούταρε περισσότερα τρίποντα από δίποντα.

Επιμέρους σκορ ανά περίοδο: 21-14, 14-23, 20-25, 16-26.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Ζντοβτς: Η ΑΕΚ μας ανάγκασε να βγάλουμε όλες μας τις αδυναμίες

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου: Αβέβαιο αν η Ρωσία θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σέρρες: Συνελήφθησαν 2 άτομα για διπλή κλοπή την ίδια μέρα – Έκλεψαν κοσμήματα και κάρτες, έκαναν αγορές σε καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κολομβία: Επιστρατεύει τη χρήση drones με ζιζανιοκτόνο στη μάχη κατά των καλλιεργειών κόκας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Super League 2: Ο Ηρακλής μπήκε με το δεξί στα playoffs νικώντας τον Αστέρα Β’

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία – Καταπλακώθηκε από τρακτέρ