ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αύριο οι ανακοινώσεις για την αλλαγή ιδιοκτησίας

Μετάθεση μίας ημέρας πήρε η επίσημη ανακοίνωση για την εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι υπογραφές ανάμεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς έπεσαν, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, σύμφωνα με το sport24.gr.

Με βάση την ενημέρωση της διοίκησης της ασπρόμαυρης ΚΑΕ, οι επίσημες τοποθετήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση μετοχών αναμένεται να γίνουν την Πέμπτη, λόγω ορισμένων διαδικαστικών λεπτομερειών που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Το ζήτημα θεωρείται καθαρά τυπικό και δεν επηρεάζει την ουσία της συμφωνίας, η οποία έχει ήδη κλειδώσει.