ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αναβολή στη συνέντευξη Τύπου για την αλλαγή ιδιοκτησίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για αύριο Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2025, αλλά αναμένεται να γίνει πια σε άλλη ημερομηνία, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο Τέλης Μυστακίδης βρίσκεται προ των πυλών στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά μία νέα αντιπαράθεση για τα χρέη της ομάδας, φαίνεται ότι οδήγησε και στην αναβολή της συνέντευξη Τύπου του “δικεφάλου του Βορρά”.

Η συνέντευξη Τύπου θα γίνει κανονικά τις επόμενες ημέρες και μπορεί και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από την πλευρά της νυν διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

