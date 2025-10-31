ΚΑΕ Άρης: Πανέτοιμος και πάνοπλος ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ολοκλήρωσε ο Άρης, ο οποίος υποδέχεται αύριο (01/11, 18:15) τον ΠΑΟΚ στο Nick Galis Hall.

Οι “κιτρινόμαυροι” ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους δίχως προβλήματα τραυματισμών.

Αναλυτικά το report της ΚΑΕ Άρης:

“Ο Άρης Betsson υποδέχεται αύριο (01/11, 18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει να πετύχει τη 2η νίκη της στη φετινή διοργάνωση. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα (31/10) με μία μεσημεριανή προπόνηση, όπου ο κόουτς του Άρη Betsson είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, και θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας ανέλυσε τον αντίπαλο στους παίκτες, με τη χρήση βίντεο”.

Χασανίδης: «Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο ντέρμπι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα ο οποίος όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το κλασικό ντέρμπι της πόλης, το οποίο εύλογα έχει τις ιδιαιτερότητές του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πολύ θετικά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ταλέντο στο ρόστερ του και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι, αποφασιστικοί και πιστοί στο πλάνο μας, για να πάρουμε το αποτέλεσμα που έχει ανάγκη η ομάδα, ώστε να αρχίσει να αναρριχάται και βαθμολογικά, αλλά και ο κόσμος μας, ο οποίος για ακόμα μία φορά θα γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο.

Εμείς πρέπει να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα και να έχουμε καλές συνεργασίες στην επίθεση, ενώ καθοριστική έκβαση θα παίξει η μάχη των ριμπάουντ αλλά και η αναλογία ασίστ-λαθών».