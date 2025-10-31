MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Άρης: Πανέτοιμος και πάνοπλος ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ολοκλήρωσε ο Άρης, ο οποίος υποδέχεται αύριο (01/11, 18:15) τον ΠΑΟΚ στο Nick Galis Hall.

Οι “κιτρινόμαυροι” ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους δίχως προβλήματα τραυματισμών.

Αναλυτικά το report της ΚΑΕ Άρης:

“Ο Άρης Betsson υποδέχεται αύριο (01/11, 18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει να πετύχει τη 2η νίκη της στη φετινή διοργάνωση. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα (31/10) με μία μεσημεριανή προπόνηση, όπου ο κόουτς του Άρη Betsson είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, και θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας ανέλυσε τον αντίπαλο στους παίκτες, με τη χρήση βίντεο”.

Χασανίδης: «Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο ντέρμπι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα ο οποίος όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το κλασικό ντέρμπι της πόλης, το οποίο εύλογα έχει τις ιδιαιτερότητές του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πολύ θετικά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ταλέντο στο ρόστερ του και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι, αποφασιστικοί και πιστοί στο πλάνο μας, για να πάρουμε το αποτέλεσμα που έχει ανάγκη η ομάδα, ώστε να αρχίσει να αναρριχάται και βαθμολογικά, αλλά και ο κόσμος μας, ο οποίος για ακόμα μία φορά θα γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο.

Εμείς πρέπει να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα και να έχουμε καλές συνεργασίες στην επίθεση, ενώ καθοριστική έκβαση θα παίξει η μάχη των ριμπάουντ αλλά και η αναλογία ασίστ-λαθών».

ΚΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 12 ώρες πριν

Από σήμερα στη ΔΕΘ η μεγαλύτερη ναυτική έκθεση της Βόρειας Ελλάδας

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: Μη τον δείτε να παντρεύεται άμεσα τη Μαρία Αντωνά και να ξανακάνει παιδί

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: “Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο για διακίνηση κοκαΐνης – Είχε ως καβάτζα κλειστό κατάστημα, κατασχέθηκαν 300 γράμμαρια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Καταδίκη για 51χρονο που απειλούσε την πρώην σύζυγό του στο Πήλιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 49 λεπτά πριν

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα – Αστυνομικός το πυροβόλησε για να τον σώσει