ΚΑΕ Άρης: Με υπηρεσιακό δίδυμο στον πάγκο κόντρα στον Πανιώνιο

THESTIVAL TEAM

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης, μετά το «διαζύγιο» με τον Μπόγκταν Κάραϊτσιτς.

Οι «κίτρινοι» αγωνίζονται το Σάββατο το απόγευμα στη Γλυφάδα με αντίπαλο τον Πανιώνιο που επίσης έχει ρεκόρ 0-3, σε ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι. Στον πάγκο του Άρη για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα βρίσκονται οι Διονύσης Αγγέλου και Χρήστος Χασανίδης.

Αμφότεροι έκαναν την προπόνηση και της Πέμπτης και της Παρασκευής, με την αποστολή να αναχωρεί το απόγευμα για την Αθήνα.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Άρης

