ΚΑΕ Άρης: Φτάνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Άντζουσιτς – Πότε κάνει ντεμπούτο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ημέρα άφιξης του Ντανίλο Άντζουσιτς είναι η σημερινή για τον Άρη.

Ο σέρβος γκαρντ που ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης αναμένεται σήμερα Τετάρτη (19/11) στη Θεσσαλονίκη, για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο 34χρονος άσος θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Ο Άντζουσιτς, εφόσον όλα πάνε καλά, θα τεθεί στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς για τις υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα με τον Προμηθέα στο «Nick Galis Hall».

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Άρης

