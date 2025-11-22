MENOY

ΚΑΕ Άρης: Δίνει “Πνοή Ελπίδας” για καλό σκοπό πριν το τζάμπολ με τον Προμηθέα

Ο Άρης υποδέχεται τον Προμηθέα (22/11, 18:15) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της GBL και πριν από την έναρξη της αναμέτρησης θα συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης για την μη κερδοσκοπική εταιρία «ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Η ΚΑΕ Άρης θα προβεί σε μια όμορφη κίνηση πριν από το τζάμπολ με τον Προμηθέα στο Αλεξάνδρειο, καθώς θα συλλέξει είδη πρώτης ανάγκης για την μη κερδοσκοπική εταιρία «ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» έξω από την κεντρική είσοδο του γηπέδου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Πριν από τον αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης, ενισχύοντας την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Συγκεκριμένα, από τις 15:00 έως την έναρξη του αγώνα (18:30), οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να φέρουν είδη πρώτης ανάγκης, όπως κονσέρβες, τρόφιμα μακράς διαρκείας, χυμούς, όσπρια, έλαια, αλεύρι, καφέ, τσάι κτλ. Η συγκέντρωση των προϊόντων θα γίνει έξω από την κεντρική είσοδο του γηπέδου και την μπουτίκ της ΚΑΕ.

Ας συνεισφέρουμε όλοι για έναν καλό σκοπό!».

