ΚΑΕ Άρης: Χωρίς Γκιουζέλη απέναντι στη Μύκονο

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο (08/11, 16:00) τη Μύκονο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι «κιτρινόμαυροι» στερηθούν τις υπηρεσίες του Γιώργου Γκιουζέλη, λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Πριν από τον αγώνα, το προπονητικό τιμ ανέλυσε τον προσεχή αντίπαλο στους παίκτες με τη χρήση βίντεο.

Αγγέλου: «Κλειδί ο περιορισμός των τριών γκαρντ της Μυκόνου Βetsson»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ίγκορ Μίλιτσιτς, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσουμε σερί νικών μέσα στην έδρα μας. Ο αντίπαλός μας βασίζεται κατά 70% στις ατομικές ενέργειες των τριών γκαρντ του. Το πιο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού θα είναι να αναγκάσουμε αυτούς τους τρεις παίκτες να πάρουν λάθος αποφάσεις και μαρκαρισμένα σουτ. Παίρνοντας ρυθμό από την άμυνά μας, θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε το γήπεδο και να βρούμε εύκολα καλάθια».