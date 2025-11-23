MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ Άρης: Εξόφλησε οριστικά τις οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ Άρης που ανακοίνωσε την εξόφληση των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η ΚΑΕ Άρης γυρίζει σελίδα και μπαίνει με φόρα σε μια νέα με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο τιμόνι να χαράζει πορεία χωρίς… υποχρεώσεις. Η σημερινή ημέρα γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε την οριστική εξόφληση όλων των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σβήνοντας ένα κεφάλαιο που κρατούσε τον Άρη πίσω για χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΚΑΕ κλείνει οριστικά ένα πολυετές κεφάλαιο οικονομικών εκκρεμοτήτων. Κατά την ανάληψη της ομάδας από τη «Black and Yellow Holdings», η διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι η ΚΑΕ θα είναι απαλλαγμένη από παλαιά χρέη έως το τέλος του 2025.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωτικής και αγωνιστικής παρουσίας της.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν την ομάδα στο διάστημα που προσπαθούσε να επιβιώσει, με χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο παθητικό της.

Την Πέμπτη 27/11, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δηλώσεις.

ΚΑΕ Άρης

