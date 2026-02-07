Ισπανικά ΜΜΕ: Ενδιαφέρον ΠΑΟΚ για τον 18χρονο Ασιέρ Λόπεθ

Ο ΠΑΟΚ έχει απλώσει τα δίχτυα του στην Ισπανία αυτό τον χειμώνα και απόδειξη είναι οι μεταγραφές των Χιμένεθ και Ραϊχανί για την δεύτερη ομάδα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θέλει να σταματήσει εκεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μιγκέλ Μαρτίνεθ, δημοσιογράφος του «esportbase.valenciaplaza.com», ο Δικέφαλος έχει στο ραντάρ του τον Ασιέρ Λόπεθ, έναν 18χρονο (γεννημένο το 2008) επιθετικό μίας τοπικής ακαδημίας στην περιοχή της Βαλένθια με το όνομα Cracks FC. Ο Λόπεθ που έχει περάσει τέσσερα χρόνια στις ακαδημίες της Βαλένθια, έχει προσκληθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να περάσει από δοκιμαστικό δύο εβδομάδων στην Κ19, από τις 17 Φεβρουαρίου έως και τις αρχές Μαρτίου. Μάλιστα, τονίζεται ότι αν πείσει θα του δοθεί διετές συμβόλαιο.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος υπογραμμίζει μάλιστα την σπάνια συγκυρία να ενδιαφέρει ακαδημία από το εξωτερικό παίκτης που αγωνίζεται σε τοπική ακαδημία της Ισπανίας.

Πηγή: metrosport.gr