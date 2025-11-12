MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής: Ζορίστηκε αλλά κέρδισε την Σπάρτακ Πλέβεν στην European North Basketball League

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια πανηγύρισε ο Ηρακλής στην European North Basketball League.

Οι κυανόλευκοι έκαναν τα εύκολα δύσκολα σε αρκετά σημεία του αγώνα απέναντι στην Σπάρτακ Πλέβεν, στο τέλος όμως ήταν εύστοχοι και περισσότερο ψύχραιμοι και επικράτησαν 72-69. Παρά τη νίκη όμως σε πολλά χρονικά σημεία του αγώνα ο Ηρακλής προβλημάτισε ενόψει των πολύ πιο δύσκολων αγώνων στην GBL, με αντιπάλους πιο ισχυρούς από την σημερινή του αντίπαλο.

Κορυφαίος για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Ράιτ Φόρμαν (24 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ) που ηγήθηκε επιθετικά και ήταν αυτός που πέτυχε το καλάθι που ουσιαστικά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. Πολύ καλός ήταν και ο Φάντεμπερκ που είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και τρία κλεψίματα. O Σμιθ που επέστρεψε από τον τραυματισμό που είχε πρόσθεσε 11 ενώ ο Ντάρκο Κέλι είχε 9.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μπράουν με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ρούσεφ είχε 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-11, 37-32, 54-57, 72-69

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

