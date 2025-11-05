Ηρακλής: Σοβαρός απέναντι στους Άγγλους, νίκησε τη Νιούκαστλ στο ντεμπούτο του Ζόραν Λούκιτς

Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν έβλε 32 πόντους χωρίς βολή, για το 85-71 του Ηρακλή επί της Νιούκαστλ για το ENBL.

Το 2/2 στην European North Basketball League έκανε το βράδυ της Τετάρτης (5/11) ο Ηρακλής, χάρη στο 85-71 επί της Νιούκαστλ στο Ιβανώφειο.

Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν έκανε πράγματα και θαύματα (32 πόντοι, 7/12 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ σε 29:31), με αποτέλεσμα ο Γηραιός να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στον Ζόραν Λούκιτς που χαμογέλασε στο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Επικό stat-line από τον Μωραΐτη με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 7 κλεψίματα.

Μάσιο Τζακ (23 πόντοι σε 35 λεπτά), Ρέι Τέιλορ (20 πόντοι σε 26 λεπτά) και Ντέιον Χάμοντ (14 πόντοι) ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από την αγγλική ομάδα, αλλά και οι μόνοι που είχαν το ταλέντο για να σταθούν σε αυτό το επίπεδο.

19-16 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 34-30 οι πόντοι στη ρακέτα, 4-2 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 19-25 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 21-24 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των γηπεδούχων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σαμπάνι, Στεφάνοβ, Τζέκοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-18, 43-42, 61-55, 85-71

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λάκιτς): Φάντερμπερκ 17 (5/6 δίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Ράιτ-Φόρμαν 32 (7/12 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Μωραΐτης 12 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 λάθη), Καμπουρίδης, Σύλλας 3 (1), Ντάρκο-Κέλι 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φόστερ, Τσιακμάς 7 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 4, Χρηστίδης 2, Γιαννίκος

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ (Στέουτελ): Χάμοντ 14 (4/9 τρίποντα, 1 ασίστ, 7 λάθη), Τζακ 23 (6/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/7 βολές), Λονγκ 5 (2/8 σουτ), Κάνγουεϊ 5, Κλαρκ, Τέιλορ 20 (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάντε, Ντεφόου, Άντονι 3, Όκαφορ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 19/37 δίποντα, 12/21 τρίποντα, 11/18 βολές, 35 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 5 επιθετικά), 16 ασίστ, 10 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Νιούκαστλ: 17/34 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 10/16 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 12 ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 15 λάθη, 17 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τη Σπάρτακ Πλεβέν (12/11 στις 19:45), ενώ η Νιούκαστλ θα περιμένει έως τις 3/12 για να παίξει με τον Ηρακλή.

Πηγή: sport-24.gr