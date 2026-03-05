Ηρακλής: Ρήξη χιαστού υπέστη ο Παναγιωτίδης

Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Super League, ωστόσο οι πανηγυρισμοί… κόπασαν με την πολύ άσχημη είδηση του τραυματισμού του Παναγιώτη Παναγιωτίδη. Ο ποδοσφαιριστής του «Γηραιού» τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο παιχνίδι της ανόδου με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η άνοδος του Ηρακλή στη Super League δεν συνδυάστηκε μόνο με χαρά αλλά και με μια πολύ δυσάρεστη στιγμή. Ο Παναγιωτίδης τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας και οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την αρχική ανησυχία, καθώς έδειξαν ότι ο αθλητής υπέστη ρήξη χιαστού.

Αυτός είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής του Γηραιού που υπέστη αυτό τον σοβαρό τραυματισμό μετά τον Στέφανο Σουλούκο και τον Θεοδόση Μαχαίρα.

Πηγή: metrosport.gr