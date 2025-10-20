Ηρακλής: Περίεργα περιστατικά στο ημίχρονο του Νίκη Βόλου- Καβάλα, να ανοίξουν τα τηλέφωνα των έξι παικτών που αποδεσμεύτηκαν

Για περίεργα περιστατικά κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ηρακλής σχολιάζοντας την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Καβάλα στην οποία οι Βολιώτες επικράτησαν με το εκκωφαντικό 6-0 των “Αργοναυτών”.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε λόγο για περίεργα περιστατικά στην ανάπαυλα του ματς, αλλά για τηλεφωνικές συνομιλίες που πρέπει να ανοίξουν (των έξι ποδοσφαιριστών, αλλά και κάποιων παραγόντων) σε συνδυασμό με την παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη βαριά ήττα η Καβάλα ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με 6 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Προβληματισμό για πολλούς λόγους έχει δημιουργήσει η άμεση διακοπή των συμβολαίων έξι ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Καβάλας μετά από το περίεργο αποτέλεσμα που έφερε η συγκεκριμένη ΠΑΕ.

Επίσης, περίεργα περιστατικά συνέβησαν στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με την ΠΑΕ Νίκη Βόλου.-

Πιστεύουμε μόνο τα επιβεβαιωμένα γεγονότα, ακούμε τις φήμες, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και δείχνουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία του Πρωταθλήματος, όπως, άλλωστε, πάντα πράττουν.-

Το άνοιγμα των τηλεφωνικών συνομιλιών των έξι (6) παικτών [και, ενδεχομένως ( ! ) κάποιων παραγόντων] και η παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών είναι μία δοκιμασμένα αποτελεσματική λύση.-