Ηρακλής: Οι επιλογές Σπανού για Νίκη Βόλου-Αυτή είναι η αποστολή για το αυριανό ματς

Ο Ηρακλής υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) τη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο σε μια σημαντική αναμέτρηση, η οποία έχει τον χαρακτήρα ντέρμπι κορυφής.

Ο Ημίθεος από τη θέση του πρωτοπόρου στον βόρειο όμιλο της Super League 2 υποδέχεται τη 2η της κατάταξης Νίκη Βόλου και θα επιδιώξει την κατάκτηση της νίκης για να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο βαθμολογικά.

Η προετοιμασία των «κυανολεύκων» απέναντι στη θεσσαλική ομάδα ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (24/10) χωρίς προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τον Δημήτρη Σπανό, ο οποίος υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο έμπειρος τεχνικός ανακοίνωσε την 23μελή αποστολή, η οποία θα βρεθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10) στο Καυτανζόγλειο.

Αναλυτικά την αποστολή του Ηρακλή συνθέτουν οι Νικοπολίδης, Στουρνάρας, Καρακασίδης, Κάτσικας, Ουές, Βιτλής, Αναστασίου, Εραμούσπε, Σιδεράς, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Τσιντώνης, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Φοφανά, Μωϋσίδης, Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος, Χάινριχ, Ντοβεντάν, Κούστας, Ντουρμισάι, Μάναλης.