Ηρακλής: Ο Μονεμβασιώτης παίρνει τις μετοχές της ΠΑΕ

Απόλυτα συνεπής στις εξαγγελίες του πριν από ενάμιση χρόνο και με την έλευσή του στον Ηρακλή αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με λόγια ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Ο χορηγός των κυανόλευκων στην παρουσίασή του ουσιαστικά στο «Electra Palace» είχε μιλήσει ξεκάθαρα για δύο στόχους που έχει για τον Ηρακλή. Να τον οδηγήσει στη Super League 1, αν όχι τη σεζόν 2024-2025 αλλά την επόμενη και να πετύχει την οικονομική εξυγίανσή του μέσα σε λίγα χρόνια. Έτσι ώστε ο Ηρακλής να «μηδενίσει» από τα χρέη και τις οφειλές των παλαιότερων ετών.

Πλέον και όπως αποκάλυψε το μέλος της ΕΕΑ Ηλίας Αρκούδης βρίσκεται μία… ανάσα από το να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και να γίνει ουσιαστικά από… χορηγός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής.

Όσον αφορά τέλος την… ανησυχία ορισμένων-σχετικών και άσχετων για το θέμα- για το πώς γίνεται να υπάρχουν οφειλές σε μία ομάδα και να υπάρχει μεταβίβαση μετοχών, ο κ. Αρκούδης ήταν άκρως κατατοπιστικός λέγοντας πώς «η Επιτροπή εξετάζει τον αγοραστή και αν έχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος.

Είναι άλλο πράγμα η μεταβίβαση των μετοχών και άλλo οι οφειλές της ομάδας σε κάποιο παίκτη».

Πηγή: metrosport.gr