MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής: Μόνο με οπαδούς του στο ντέρμπι κορυφής με τη Νίκη Βόλου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Παρουσία μόνο φίλων του Ηρακλή θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου, για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Στα μέτρα τάξης που πραγματοποιήθηκαν οι Βολιώτες ζήτησαν εισιτήρια για την κυριακάτικη αναμέτρηση (500 τον αριθμό). Ο Ηρακλής διαχρονικά δεν έχει κανένα πρόβλημα να χορηγεί εισιτήρια στους αντιπάλους του, με δεδομένο όμως ότι θα λάβει τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων.

Το τελευταίο ωστόσο δεν θα μπορούσε να γίνει στον αγώνα του δευτέρου γύρου, καθώς το «Παντελής Μαγουλάς» μετά τις εργασίες που γίνονται δεν έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη των 1.500 θέσεων.

Συνεπώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να πάρει ο Ηρακλής τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων (και πάλι θα ήταν πολύ μικρός για τη ζήτηση που δεδομένα θα υπάρχει), με αποτέλεσμα το αίτημα της Νίκης να απορριφθεί.

Πηγή: metrosport.gr

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μάρτυρας σε τροχαίο με εγκατάλειψη σκύλου ο Σάββας Πούμπουρας – “Είχα δύο επιλογές…”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Βρετανικό Μουσείο: Η απάντηση για το δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε έναν άνδρα για τρομοκρατία – Τις 300 έφτασαν από την αρχή του χρόνου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι δυσχεραίνει τη διαδικασία για μια ειρηνευτική συμφωνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πλεύρης: Το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό – “Δεν γεννιούνται Έλληνες, ερχόμαστε να βρούμε άλλους να κάνουν τους Έλληνες”