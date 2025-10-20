Ηρακλής: Μόνο με οπαδούς του στο ντέρμπι κορυφής με τη Νίκη Βόλου

Παρουσία μόνο φίλων του Ηρακλή θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου, για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Στα μέτρα τάξης που πραγματοποιήθηκαν οι Βολιώτες ζήτησαν εισιτήρια για την κυριακάτικη αναμέτρηση (500 τον αριθμό). Ο Ηρακλής διαχρονικά δεν έχει κανένα πρόβλημα να χορηγεί εισιτήρια στους αντιπάλους του, με δεδομένο όμως ότι θα λάβει τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων.

Το τελευταίο ωστόσο δεν θα μπορούσε να γίνει στον αγώνα του δευτέρου γύρου, καθώς το «Παντελής Μαγουλάς» μετά τις εργασίες που γίνονται δεν έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη των 1.500 θέσεων.

Συνεπώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να πάρει ο Ηρακλής τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων (και πάλι θα ήταν πολύ μικρός για τη ζήτηση που δεδομένα θα υπάρχει), με αποτέλεσμα το αίτημα της Νίκης να απορριφθεί.

