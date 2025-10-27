Ηρακλής: Η αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «κυανόλευκοι» αναχώρησαν σήμερα από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” με προορισμό το Ηράκλειο για να αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ηρακλή: Καρακασίδης, Στουρνάρας, Κάτσικας, Oues, Αναστασίου, Δημητρίου, Σιδεράς, Γιαννούτσος, Τσιντώνης, Αναστασιάδης, Fofana, Heinrich, Μωϋσίδης, Παπαγεωργίου, Κυνηγόπουλος, Ταχμετζίδης, Κούστα, Durmishaj.

Τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη (28/10)

ΟΦΗ-Ηρακλής (16:00)

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου (18:00)

Κηφισιά-Καλλιθέα (20:00)

Τετάρτη (29/10)

Αιγάλεω-Άρης (15:00)

Ηλιούπολη-ΑΕΚ (15:30)

Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ (17:30)

Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης (18:30)

Ατρόμητος- Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (21:30)

