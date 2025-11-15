MENOY

Ηρακλής: Η αποστολή για το ματς με τον Αστέρα Β’ στην Τρίπολη

Στην Αθήνα βρίσκεται από νωρίς το πρωί η αποστολή του Ηρακλή, ενόψει του αγώνα της Κυριακής (16/11) με τον Αστέρα Β’ στην Τρίπολη για την 10η αγωνιστική της Super League 2.

Με υπηρεσιακό τεχνικό για δεύτερο διαδοχικό ματς τον Ιεροκλή Στολτίδη, οι «κυανόλευκοι» δεν βλέπουν άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης, ιδιαίτερα μετά τις εκτός έδρας νίκες που σημείωσαν Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας το Σάββατο (15/11), απέναντι σε ΠΑΟΚ Β’ και Μακεδονικό αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «κυανόλευκης» ΠΑΕ, η αποστολή του Ηρακλή αναχώρησε το πρωί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου την περίμενε το πούλμαν της ΠΑΕ για τη μεταφορά της στο ξενοδοχείο.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί η διανυκτέρευση ενόψει της κυριακάτικης (16/11) αναμέτρησης με τον Αστέρα Β’.

Η αποστολή που ταξιδεύει για την Αθήνα αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Νικοπολίδης, Στουρνάρας, Καρακασίδης, Αναστασίου, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Δημητρίου, Ουές, Κάτσικας, Χάμοντ, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν, Χάινριχ, Μαχαίρας, Μωυσίδης, Μάναλης, Ντουρμισάι, Κούστα.

