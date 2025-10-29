MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής: Έφυγε με το διπλό από τη Ρίγα ο Γηραιός

|
THESTIVAL TEAM

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Ηρακλή στην European North Basketball League και η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από τέσσερα χρόνια.

Οι κυανόλευκοι με την υποστήριξη 150 οπαδών τους και έχοντας ως υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου επικράτησαν στη Λετονία της Ρίγα Ζέλι με 78-69 και ανάγκασαν τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα μετά από δύο νίκες που είχαν. Παρά τη νίκη πάντως ο Ηρακλής έδειξε αρκετές αδυναμίες τις οποίες πρέπει να δουλέψει άμεσα ο νέος προπονητής ενόψει της συνέχειας σε Πρωτάθλημα (κυρίως) αλλά και Ευρώπη.

Ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο και με καλά ποσοστά ευστοχίας προηγήθηκε 17-27. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο κακές επιθετικές επιλογές, αστοχία και εύκολα καλάθια που δέχθηκε «ψαλίδισαν» τη διαφορά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 37-39.

Η διαφορά δεν «άνοιξε» στο τρίτο δεκάλεπτο με τους Φόρμαν και Φάντεμπεργκ να κρατούν τον Ημίθεο (57-63), με τους κυανόλευκους στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα και μέσα από την καλή αμυντική λειτουργία να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 69-78.

Πρώτο «βιολί» για τον Ηρακλή ήταν ο Φόρμαν με 24 πόντους (9/16 εντός πεδιάς) και Φάντεμπεργκ με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 37-39, 57-63, 69-78.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την επίσκεψη μελών του Εβραϊκού Εθνικού Ταμείου στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 λεπτά πριν

Έκρυβε κοκαΐνη, χάπια extacy και 6.100 ευρώ σε τάπερ και αφυγραντήρα – Συνελήφθη 46χρονος στην Αθήνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: “Ήταν το σύμπαν ολόκληρο” – Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ο ΓΓ του ΟΗΕ καταδικάζει απερίφραστα τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Πούτιν περί περικύκλωσης του Κουπιάνσκ