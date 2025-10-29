Ηρακλής: Έφυγε με το διπλό από τη Ρίγα ο Γηραιός

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Ηρακλή στην European North Basketball League και η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από τέσσερα χρόνια.

Οι κυανόλευκοι με την υποστήριξη 150 οπαδών τους και έχοντας ως υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου επικράτησαν στη Λετονία της Ρίγα Ζέλι με 78-69 και ανάγκασαν τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα μετά από δύο νίκες που είχαν. Παρά τη νίκη πάντως ο Ηρακλής έδειξε αρκετές αδυναμίες τις οποίες πρέπει να δουλέψει άμεσα ο νέος προπονητής ενόψει της συνέχειας σε Πρωτάθλημα (κυρίως) αλλά και Ευρώπη.

Ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο και με καλά ποσοστά ευστοχίας προηγήθηκε 17-27. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο κακές επιθετικές επιλογές, αστοχία και εύκολα καλάθια που δέχθηκε «ψαλίδισαν» τη διαφορά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 37-39.

Η διαφορά δεν «άνοιξε» στο τρίτο δεκάλεπτο με τους Φόρμαν και Φάντεμπεργκ να κρατούν τον Ημίθεο (57-63), με τους κυανόλευκους στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα και μέσα από την καλή αμυντική λειτουργία να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 69-78.

Πρώτο «βιολί» για τον Ηρακλή ήταν ο Φόρμαν με 24 πόντους (9/16 εντός πεδιάς) και Φάντεμπεργκ με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 37-39, 57-63, 69-78.

