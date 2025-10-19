MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η βαθμολογία στη Super League: Ο ΠΑΟΚ γκρέμισε την ΑΕΚ και είναι μόνος πρώτος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της Super League απολαμβάνει ο ΠΑΟΚ μετά το πέρας της 7ης αγωνιστικής.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού επιβλήθηκε και της ΑΕΚ, και μάλιστα εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να την προσπεράσει και να σκαρφαλώσει στο πρώτο σκαλί της κατάταξης.

Πιο κάτω, Ολυμπιακός και ΑΕΚ συγκατοικούν στη 2η θέση μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στη Λάρισα.

Στους κερδισμένους της αγωνιστικής συγκαταλέγεται και ο ΝΠΣ Βόλος, ο οποίος μετά τη νίκη του επί του Πανσερραϊκού και σε συνδυασμό με τις ισοπαλίες Άρη και Λεβαδειακού βρέθηκε στην πρώτη τετράδα.

Το πανόραμα της 7ης αγωνιστικής


Σάββατο (18/10)

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή (19/10)

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2

ΝΠΣ Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

