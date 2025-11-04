Η πρώτη αντίδραση Σπανού μετά την απόλυσή του: “Κατάπτυστη η ανακοίνωση του χορηγού – Στερείται λογικής η απόφαση”

Την απόλυσή του από τον Ηρακλή και την ανακοίνωση των «κυανόλευκων» σχολίασε στο Metropolis 95,5 FM, ο Δημήτρης Σπανός.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «κατάπτυστη» την ανακοίνωση, τονίζοντας πως «ο χορηγός θα έπρεπε να κάνει λίγο υπομονή» και υπογραμμίζοντας πως η απόφαση «στερείται λογικής».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν σοκαρίστηκε με την απόλυσή του: «Προσπαθώ να ξεπεράσω αυτό που έτυχε. Δύσκολα να σοκαριστούμε στο ποδόσφαιρο, είμαι έμπειρος, το έχω ξαναπάθει. Αλλά δεν περίμενα να το ξαναπάθω. Απολύθηκα κανονικά, δεν υπάρχει “φεύγω”. Στο ποδόσφαιρο πολλά έχουμε δει, είδαμε κάτι ακόμα, γεμίσαμε εμπειρίες, οι οποίες όμως πρέπει να έχουν λογική».

Για το αν η απόφαση στερείται λογικής: «Μπορεί να το κρίνουν όλοι, όπως κι εγώ ως άνθρωπος. Στερείται λογικής. Είναι να έχουμε να λέμε για τις αλλαγές στο 80’, για να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Δεν ήταν ευχαριστημένος. Μάλλον η ομάδα θα έπρεπε να πάει καλύτερα. Μια ομάδα μπορεί να πάει καλύτερα απ’ ότι πήγε. Δεν είναι συμβόλαιο και συμφωνία το ποδόσφαιρο. Μπορεί να τύχουν πράγματα που δεν υπολογίζεις. Για να ξέρεις το λόγο, το σημαντικό είναι ο άνθρωπος που σε απολύει, να έχει την ευθιξία να σου το πει κατάμουτρα. Άκουσα μισόλογα από συνεργάτες μου που ντρέπονταν να μου πουν ότι φεύγω. Είδα την ανακοίνωση. Είναι κατάπτυστη κι ας λέει ότι θέλει ο χορηγός για διαχειρίσεις κτλ. Πρέπει να μας πει πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει. Πήρε ένα πρωτάθλημα που στα μισά ήμουν εγώ. Να είμαστε σοβαροί σ’ αυτά που λέμε. Και να λέμε έλα εδώ κύριέ μου, σε διώχνω γιατί δε μου αρέσει η μούρη σου. Ή ήθελα 7 νίκες και κάναμε 5. Τι ευχαριστούμε; Τις κακές αλλαγές που έγιναν; Αυτά με βγάζουν από τα ρούχα μου. Όσα έκανα, τα έκανα με αξιοπρέπεια».

Για το αν τον πήρε τηλέφωνο για να έρθει: «Με είχαν πάρει οι συνεργάτες. Είχα κάνει 2-3 ραντεβού με συνεργάτες. Είχα πει όχι στους ανθρώπους γιατί νομίζω δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του. Μετά από 8 μέρες κάναμε επαφή οι δύο μας. Εκεί του ζήτησα κάτι, να αποζημιωθώ αν θα φύγω. Ήξερα τι μπορεί να συμβεί. Αυτή ήταν η διαφορά μας, μου είπε εντάξει. Μιλήσαμε να βγάλουμε την ομάδα και ξεκίνησε η διαδικασία. Τα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου από την πρώτη μέρα. Να φύγεις από μια ομάδα με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες, δεν είναι λογικό. Ο χορηγός θα έπρεπε να κάνει λίγο υπομονή. Να διώξει έναν προπονητή σε ένα Χ με μια υποδεέστερη ομάδα. Χαλάει το όνομα της οποίας πληρώνει».

Για το αν περίμενε τηλέφωνο για το τέλος: «Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολύ σοβαροί, δυνατοί χαρακτήρες, αδύναμοι, υπάρχουν διαφορές από έναν άνθρωπο σε άλλο. Ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Θα σταματήσω εδώ γιατί θεωρώ πως αυτά αφορούν εμένα και τον χορηγό, όχι τον κόσμο και τον Ηρακλή. Περισσότερο ο κόσμος, όλος ο οργανισμός μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Είμαι υποχρεωμένος απέναντί τους. Δεν μπορώ να μιλάω πολύ για το θέμα γιατί θεωρώ πως μπαίνει μέσα στην ομάδα και δεν το θέλω. Να αφήσω την ομάδα να ηρεμήσει με άλλον συνάδελφο και θα χαρώ να πάρει το πρωτάθλημα. Δε θέλω να κάνω κακό στην ομάδα που δούλευα. Θέλω να πάει καλύτερα».