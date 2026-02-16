MENOY

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και οι αντιδράσεις του πάγκου – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε ένα ντέρμπι που βαθμολογικά δεν άλλαξε κάτι, ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμειναν στο 0-0.

Ισόπαλοι με σκορ 0-0 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας στο ντέρμπι που πραγματοποιήθηκε χθες για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε μερικές αξιόλογες στιγμές, ειδικά με το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη, όμως δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ, κάτι που συνέβη και με την ομάδα της Αθήνας, με αποτέλεσμα να μοιραστούν τους βαθμούς στην κορυφαία αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα το παρασκήνιο του αγώνα, παρουσιάζοντας τις αντιδράσεις των φιλάθλων και του πάγκου, με κορυφαία στιγμή τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μαντί Καμαρά στο φινάλε.

ΠΑΟΚ

