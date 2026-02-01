MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ τιμά σήμερα στο ματς με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον Πανσερραϊκό υποδέχεται σήμερα ο ΠΑΟΚ στις 19:30 στην Τούμπα για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Η σημερινή αναμέτρηση γίνεται στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας που χτύπησε την “ασπρόμαυρη” οικογένεια και συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, με επτά νέους φίλους του “Δικεφάλου” να χάνουν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο της Ρουμανίας.

Το γήπεδο της Τούμπας αναμένεται να είναι κατάμεστο στην αποψινή αναμέτρηση με τους φίλους του ΠΑΟΚ να τιμούν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων αετόπουλων. Η ΠΑΕ έχει ανακοινώσει ήδη γενική είσοδο 5 ευρώ και παράλληλα με τους συνδέσμους των φίλων του ΠΑΟΚ να ετοιμάζουν δράσεις στη μνήμη των 7 αετόπουλων.

Ο Πανσερραϊκός ως ένδειξη σεβασμού στην τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αποφάσισε να μην κάνει χρήση του δικαιώματος για εισιτήρια στην Τούμπα (1/2,), προκειμένου οι φίλοι των ασπρόμαυρων να έχουν μαζική παρουσία στις κερκίδες. Αντιπροσωπεία των φίλων του Πανσερραϊκού θα καταθέσει στέφανο ως φόρο τιμής.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει πως, κατόπιν συνεννόησης και με τον σύνδεσμο οργανωμένων φιλάθλων της «Che Guevara Club» και λόγω του τραγικού γεγονότος με την απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα του αγώνα της Κυριακής και σεβόμενοι την επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για μαζική παρουσία στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, αποφάσισαν να μη κάνουν χρήση της θύρας 8 που τους είχε παραχωρηθεί.

Αντιπροσωπεία φιλάθλων θα προβεί σε κατάθεση στεφάνου ως φόρο τιμής πριν την έναρξη του αγώνα.



ΠΑΟΚ

