Η Μαραθωνοδρόμος Ματίνα Νούλα στο πρόγραμμα “Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες”

Η νικήτρια του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, Ματίνα Νούλα εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες».
Την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και τη συνεχάρη για τη δεύτερη διαδοχική νίκη στην κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

«Θα ενταχθείς στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Υιοθετήστε έναν Αθλητή ώστε να έχει στήριξη από κάποιο χορηγό μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η συμφωνία θα ξεκινήσει από την αρχή του 2026 και θα συνεχιστεί για 30 μήνες. Πιστεύουμε σε σένα ότι μπορείς να πάρεις την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες και θα σε στηρίξουμε», είπε στην αθλήτρια ο Πρόεδρος της ΕΟΕ.

Η νικήτρια του Μαραθωνίου απάντησε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Μέχρι τώρα δεν είχα καμία στήριξη και η βοήθεια από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι σπουδαία για να κυνηγήσω το όνειρο μου. Πρώτος μου στόχος είναι η πρόκριση το καλοκαίρι, στο Μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος», είπε η Νούλα.

