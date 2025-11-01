Η ΚΑΕ Άρης κάλεσε τον Γιαννάκη και την οικογένεια του Άλκη Καμπανού στο Παλέ για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ Άρης προχώρησε σε μια πολύ όμορφη κίνηση με σημασία, καθώς κάλεσε στο αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (01/11) τον φίλο του “Δικεφάλου”, Γιαννάκη, αλλά και την οικογένεια του Άλκη Καμπανού.

Οι “κιτρινόμαυροι” κάλεσαν στην αποψινή αναμέτρηση τον γνωστό φίλαθλο του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα δώσει το «παρών», ενώ προσκλήθηκαν και οι γονείς του Άλκη Καμπανού.

Πηγή: metrosport.gr