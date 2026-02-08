MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ημερομηνία του τραγικού δυστυχήματος τυπωμένη στη φανέλα του ΠΑΟΚ – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Στη φανέλα του ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι με τον Άρη, είναι τυπωμένη η ημερομηνία του τραγικού τροχαίου στη Ρουμανία, ένα γεγονός που σημάδεψε βαθιά την οικογένεια των «ασπρόμαυρων».

Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους και η αναγραφή της ημερομηνίας δεν αποτελεί απλώς ένα σύμβολο μνήμης, αλλά έναν διαρκή φόρο τιμής σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το πάθος τους για τον σύλλογο.

Δείτε την σχετική φωτογραφία:

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

