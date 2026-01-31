MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική πόλο γυναικών πάτησε την Ιταλία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών σε ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εξαιρετική, επικρατώντας με 15-10 επί της Ιταλίας, εξασφαλίζοντας μια θέση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Η γαλανόλευκη παρέμεινε αήττητη στη διοργάνωση, φτάνοντας τους 6 βαθμούς στον όμιλο Ε’, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρόκριση στα ημιτελικά ως πρώτη στον όμιλό της.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα μπήκε με φόρα από τα προηγούμενα ματς στο κομβικό παιχνίδι εναντίον της, επίσης, αήττητης Ιταλίας.

Η αρχηγός μας, Ελευθερία Πλευρίτου, με πολύ ωραίο σουτ από την περιφέρεια άνοιξε το σκορ, με την Ξενάκη να κάνει το 2-0 μετά από πάσα της Πάτρα.

Η Εθνική μας σουτάρα της Ελευθερίας Πλευρίτου νίκησε για δεύτερη φορά τη Σανταπάολα για το 3-0, με τη Βάσω Πλευρίτου να παίρνει τη σκυτάλη από την αδερφή της και με σκαστό σουτ από την περιφέρεια να ανεβάζει την απόσταση στα τέσσερα τέρματα.

Η Τζουστίνι μείωσε με πέναλτι σε 4-1, όμως το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με δύο γκολ της Νίνου.

Στη δεύτερη περίοδο η “γαλανόλευκη” επίθεση μπλόκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στην “ατζούρα” να πετυχαίνει δύο συνεχόμενα τέρματα και να κατεβάσει την απόσταση στα τρία γκολ (6-3).

Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους η Σιούτη ευνοήθηκε από το μπλοκ, η μπάλα ξεγέλασε την τερματοφύλακα της Ιταλίας και έγινε το 7-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ιταλία μπήκε με διάθεση να κυνηγήσει ό,τι της αναλογούσε από την αναμέτρηση, με συνέπεια να μειώσει δύο φορές σε 7-5 και 9-7.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ράναλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

Πηγή: sport24.gr

