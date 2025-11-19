Η ΕΟΕ παρουσιάζει για πρώτη φορά εφαρμογή για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιακής αναβάθμισης και της καλύτερης οργάνωσης της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρά στην ανάπτυξη μιας νέας mobile εφαρμογής.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο που βελτιώνει την εμπειρία όλων όσοι συμμετέχουν στη Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία. Την εφαρμογή δημιούργησε η εταιρεία PROWEB Digital Agency, είναι συμβατή για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOS και Android και σε πρώτη φάση αφορά τους Λαμπαδηδρόμους καθώς ζητά τον αριθμό συμμετοχής για την εγγραφή. Αναζητήστε την με τα αρχικά HOC ή στο link https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.hoc.hoc

Η εφαρμογή, η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της Λαμπαδηδρομίας, θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία Milano Cortina 2026 η οποία θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Η καινοτόμος εφαρμογή ενσωματώνει μια σειρά από λειτουργίες που θα αξιοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκειά της, όπως:

Εγγραφή και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από κάθε συμμετέχοντα στη Λαμπαδηδρομία.

Προσωπικός πίνακας χρήστη, όπου θα εμφανίζονται όλες οι βασικές πληροφορίες, η κατάσταση αίτησης και το ακριβές σημείο εκκίνησης.

Ενσωματωμένο GPS tracking, με ζωντανή απεικόνιση της πορείας της φλόγας και ενημέρωση για τη διαδρομή.

Άμεσες ανακοινώσεις και δημοσίευση νέων σε πραγματικό χρόνο, ώστε όλοι να ενημερώνονται για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Με την ευκαιρία του λανσαρίσματος της εφαρμογής, ο Προέδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, κ. Θωμάς Τόκας δήλωσε: «Η ψηφιακή αναβάθμιση αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και τις διεθνείς τάσεις στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Η χρήση mobile εφαρμογών έχει καθιερωθεί διεθνώς, καθώς προσφέρει προσωποποιημένη εμπειρία στους χρήστες και ενισχύει την αλληλεπίδραση. Η συμμετοχή στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα, αποτελεί ύψιστη τιμή για κάθε πολίτη. Η μεταφορά της φλόγας συνδέεται άμεσα με το αιώνιο σύμβολο του Ολυμπισμού και τις αξίες του: την Ειρήνη, την Αδελφοσύνη και την Αλληλεγγύη. Η νέα εφαρμογή έρχεται να ενισχύσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, προσφέροντας καλύτερη οργάνωση, ταχύτερη ενημέρωση και πιο άμεση σύνδεση με το πνεύμα της Λαμπαδηδρομίας».

Θυμίζουμε ότι η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου (11.30) και η παράδοσή της στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου (11.00).

Μετά τη Λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2028 η εφαρμογή θα έχει νέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Team Hellas.